سعر STFX اليوم

السعر المباشر لمشروع STFX (STFX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STFX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STFX.

يحتل STFX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,368، مع عرض متداول قدره 650.00M STFX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STFX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.088764، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STFX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق STFX (STFX)

القيمة السوقية $ 30.37K$ 30.37K $ 30.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.55K$ 41.55K $ 41.55K إمداد دورة التداول 650.00M 650.00M 650.00M إجمالي العرض 889,353,714.0755309 889,353,714.0755309 889,353,714.0755309

القيمة السوقية الحالية لـ STFX هي $ 30.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STFX يبلغ 650.00M، مع إجمالي عرض 889353714.0755309. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.55K.