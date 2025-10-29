معلومات سعر stabble (STB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00638247 $ 0.00638247 $ 0.00638247 24 ساعة منخفض $ 0.00661971 $ 0.00661971 $ 0.00661971 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00638247$ 0.00638247 $ 0.00638247 24 ساعة مرتفع $ 0.00661971$ 0.00661971 $ 0.00661971 عالية طوال الوقت $ 0.04127941$ 0.04127941 $ 0.04127941 أدنى سعر $ 0.00301014$ 0.00301014 $ 0.00301014 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +1.30% تغير السعر (7 أيام) +20.88% تغير السعر (7 أيام) +20.88%

سعر stabble (STB) في الوقت الحقيقي هو $0.00661959. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STB بين أدنى سعر $ 0.00638247 وأعلى سعر $ 0.00661971، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTB على الإطلاق هو $ 0.04127941، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00301014.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STB +0.13% على مدار الساعة الماضية، +1.30% على مدار 24 ساعة، و +20.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق stabble (STB)

القيمة السوقية $ 652.29K$ 652.29K $ 652.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M إمداد دورة التداول 98.80M 98.80M 98.80M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ stabble هي $ 652.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STB يبلغ 98.80M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.30M.