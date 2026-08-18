سعر SpookySwap اليوم

السعر المباشر لمشروع SpookySwap (BOO) اليوم هو $ 0.00409037، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOO الحالي إلى USD هو $ 0.00409037 لكل BOO.

يحتل SpookySwap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,693، مع عرض متداول قدره 7.26M BOO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.291543، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-31.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.69.

معلومات سوق SpookySwap (BOO)

القيمة السوقية $ 29.69K$ 29.69K $ 29.69K الحجم (24 ساعة) $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.69K$ 29.69K $ 29.69K إمداد دورة التداول 7.26M 7.26M 7.26M إجمالي العرض 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001

القيمة السوقية الحالية لـ SpookySwap هي $ 29.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.69. العرض المتداول لـ BOO يبلغ 7.26M، مع إجمالي عرض 7259209.704704001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.69K.