سعر Splintershards اليوم

السعر المباشر لمشروع Splintershards (SPS) اليوم هو $ 0.00331056، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPS الحالي إلى USD هو $ 0.00331056 لكل SPS.

يحتل Splintershards حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,396,000، مع عرض متداول قدره 489.72M SPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPS بين $ 0.00328051 (أدنى) و$ 0.00335205 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.065، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00268039.

على المدى القصير، تحرك SPS بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+6.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 933.12.

معلومات سوق Splintershards (SPS)

القيمة السوقية $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M الحجم (24 ساعة) $ 933.12$ 933.12 $ 933.12 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M إمداد دورة التداول 489.72M 489.72M 489.72M إجمالي العرض 1,327,940,171.157851 1,327,940,171.157851 1,327,940,171.157851

القيمة السوقية الحالية لـ Splintershards هي $ 4.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 933.12. العرض المتداول لـ SPS يبلغ 489.72M، مع إجمالي عرض 1327940171.157851. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.40M.