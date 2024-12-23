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سعر Spice (SPICE) المباشر لليوم هو USD 0.0133806 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.34M . يتم تحديث سعر SPICE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spice الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.55K - تغيير سعر Spice خلال اليوم هو -5.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Spice (SPICE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spice مقابل USD هو $ -0.00077140528656084 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spice مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spice مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spice مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00077140528656084 -5.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Spice (SPICE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01336832$ 0.01336832 $ 0.01336832 24 ساعة مرتفع $ 0.01499363$ 0.01499363 $ 0.01499363 عالية طوال الوقت $ 0.03932369$ 0.03932369 $ 0.03932369 تغير السعر (1 ساعة) -1.35% تغير السعر (1يوم) -5.45% تغير السعر (7 أيام) -35.38%

معلومات سوق Spice (SPICE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: