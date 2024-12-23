سعر Spice (SPICE)
سعر Spice (SPICE) المباشر لليوم هو USD 0.0133806. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.34M. يتم تحديث سعر SPICE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spice الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.55K
- تغيير سعر Spice خلال اليوم هو -5.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Spice مقابل USD هو $ -0.00077140528656084 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spice مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spice مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spice مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00077140528656084
|-5.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.35%
-5.45%
-35.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spice is a vibrant memecoin launched on Osmosis within the Cosmos ecosystem, tailored for the Akash Network community. Embracing decentralization and community-driven innovation, Spice adds flavor to the cosmos space by supporting the akash community. Spice uses Spice lp proceeds to buy and stake Akash and uses the staking revenue to buyback and burn spice to create a flywheel surrounding Akash and Spice.
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