سعر Spheron Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Spheron Network (SPON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPON.

يحتل Spheron Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 106,783، مع عرض متداول قدره 220.10M SPON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPON بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.088402، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPON بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.23.

معلومات سوق Spheron Network (SPON)

القيمة السوقية $ 106.78K$ 106.78K $ 106.78K الحجم (24 ساعة) $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 485.16K$ 485.16K $ 485.16K إمداد دورة التداول 220.10M 220.10M 220.10M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Spheron Network هي $ 106.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.23. العرض المتداول لـ SPON يبلغ 220.10M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 485.16K.