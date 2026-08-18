سعر SpaceMoon اليوم

السعر المباشر لمشروع SpaceMoon (SPACEMOON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPACEMOON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPACEMOON.

يحتل SpaceMoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,646، مع عرض متداول قدره 1.00B SPACEMOON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPACEMOON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00578037، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPACEMOON بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-41.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SpaceMoon (SPACEMOON)

القيمة السوقية $ 37.65K$ 37.65K $ 37.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.65K$ 37.65K $ 37.65K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SpaceMoon هي $ 37.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPACEMOON يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.65K.