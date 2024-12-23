سعر Source (SOURCE)
سعر Source (SOURCE) المباشر لليوم هو USD 0.00222076. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M. يتم تحديث سعر SOURCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Source الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.67K
- تغيير سعر Source خلال اليوم هو +17.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 505.92M
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خلال اليوم، كان سعر Source مقابل USD هو $ +0.00033575 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Source مقابل USD هو $ +0.0002834078 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Source مقابل USD هو $ +0.0001487054 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Source مقابل USD هو $ -0.009179599248525099 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00033575
|+17.81%
|30 يوم
|$ +0.0002834078
|+12.76%
|60 يوم
|$ +0.0001487054
|+6.70%
|90 يوم
|$ -0.009179599248525099
|-80.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Source: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
+17.81%
-14.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Source is a comprehensive blockchain technology suite for individuals, enterprises and developers to easily use, integrate and build Web 3.0 applications.
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