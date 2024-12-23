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سعر Source (SOURCE) المباشر لليوم هو USD 0.00222076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M . يتم تحديث سعر SOURCE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Source الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.67K - تغيير سعر Source خلال اليوم هو +17.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 505.92M

أداء سعر Source (SOURCE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Source مقابل USD هو $ +0.00033575 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Source مقابل USD هو $ +0.0002834078 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Source مقابل USD هو $ +0.0001487054 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Source مقابل USD هو $ -0.009179599248525099 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033575 +17.81% 30 يوم $ +0.0002834078 +12.76% 60 يوم $ +0.0001487054 +6.70% 90 يوم $ -0.009179599248525099 -80.52%

تحليل سعر Source (SOURCE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Source: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00178187$ 0.00178187 $ 0.00178187 24 ساعة مرتفع $ 0.00238146$ 0.00238146 $ 0.00238146 عالية طوال الوقت $ 0.079337$ 0.079337 $ 0.079337 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) +17.81% تغير السعر (7 أيام) -14.51%

معلومات سوق Source (SOURCE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: