معلومات سعر SolControl (SCTRL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.000403 $ 0.000403 $ 0.000403 24 ساعة منخفض $ 0.00047792 $ 0.00047792 $ 0.00047792 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.000403$ 0.000403 $ 0.000403 24 ساعة مرتفع $ 0.00047792$ 0.00047792 $ 0.00047792 عالية طوال الوقت $ 0.00296632$ 0.00296632 $ 0.00296632 أدنى سعر $ 0.00016882$ 0.00016882 $ 0.00016882 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -3.67% تغير السعر (7 أيام) +18.93% تغير السعر (7 أيام) +18.93%

سعر SolControl (SCTRL) في الوقت الحقيقي هو $0.0004569. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SCTRL بين أدنى سعر $ 0.000403 وأعلى سعر $ 0.00047792، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSCTRL على الإطلاق هو $ 0.00296632، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00016882.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SCTRL -0.09% على مدار الساعة الماضية، -3.67% على مدار 24 ساعة، و +18.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SolControl (SCTRL)

القيمة السوقية $ 464.55K$ 464.55K $ 464.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 464.55K$ 464.55K $ 464.55K إمداد دورة التداول 1.01B 1.01B 1.01B إجمالي العرض 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149

القيمة السوقية الحالية لـ SolControl هي $ 464.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCTRL يبلغ 1.01B، مع إجمالي عرض 1011714374.29149. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 464.55K.