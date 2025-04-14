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سعر SMOL (SMOL) المباشر لليوم هو USD 0.00145117 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 997.67K . يتم تحديث سعر SMOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SMOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SMOL خلال اليوم هو -1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 687.49M

أداء سعر SMOL (SMOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SMOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SMOL مقابل USD هو $ -0.0007568405 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SMOL مقابل USD هو $ -0.0010989997 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SMOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.05% 30 يوم $ -0.0007568405 -52.15% 60 يوم $ -0.0010989997 -75.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SMOL (SMOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SMOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00142044$ 0.00142044 $ 0.00142044 24 ساعة مرتفع $ 0.00149972$ 0.00149972 $ 0.00149972 عالية طوال الوقت $ 0.01234858$ 0.01234858 $ 0.01234858 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -1.05% تغير السعر (7 أيام) +11.48%

معلومات سوق SMOL (SMOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: