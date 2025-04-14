سعر SMOL (SMOL)
سعر SMOL (SMOL) المباشر لليوم هو USD 0.00145117. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 997.67K. يتم تحديث سعر SMOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SMOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SMOL خلال اليوم هو -1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 687.49M
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خلال اليوم، كان سعر SMOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SMOL مقابل USD هو $ -0.0007568405 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SMOL مقابل USD هو $ -0.0010989997 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SMOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.05%
|30 يوم
|$ -0.0007568405
|-52.15%
|60 يوم
|$ -0.0010989997
|-75.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SMOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-1.05%
+11.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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