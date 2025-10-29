معلومات سعر SmartPractice (SMRT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00122283 $ 0.00122283 $ 0.00122283 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00122283$ 0.00122283 $ 0.00122283 عالية طوال الوقت $ 0.00122283$ 0.00122283 $ 0.00122283 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -3.83% تغير السعر (1يوم) +18.43% تغير السعر (7 أيام) +164.41% تغير السعر (7 أيام) +164.41%

سعر SmartPractice (SMRT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SMRT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00122283، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSMRT على الإطلاق هو $ 0.00122283، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SMRT -3.83% على مدار الساعة الماضية، +18.43% على مدار 24 ساعة، و +164.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SmartPractice (SMRT)

القيمة السوقية $ 337.08K$ 337.08K $ 337.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 337.08K$ 337.08K $ 337.08K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,977,558.5033014 999,977,558.5033014 999,977,558.5033014

القيمة السوقية الحالية لـ SmartPractice هي $ 337.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SMRT يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999977558.5033014. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 337.08K.