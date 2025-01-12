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سعر Simps (SIMP) المباشر لليوم هو USD 0.00276688 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M . يتم تحديث سعر SIMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Simps الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.63K - تغيير سعر Simps خلال اليوم هو -0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Simps (SIMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Simps مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Simps مقابل USD هو $ -0.0005791475 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Simps مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Simps مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.97% 30 يوم $ -0.0005791475 -20.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Simps (SIMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Simps: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0027621$ 0.0027621 $ 0.0027621 24 ساعة مرتفع $ 0.00284485$ 0.00284485 $ 0.00284485 عالية طوال الوقت $ 0.00436876$ 0.00436876 $ 0.00436876 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -0.97% تغير السعر (7 أيام) -17.06%

معلومات سوق Simps (SIMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: