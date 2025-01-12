سعر Simps (SIMP)
سعر Simps (SIMP) المباشر لليوم هو USD 0.00276688. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M. يتم تحديث سعر SIMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Simps الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.63K
- تغيير سعر Simps خلال اليوم هو -0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Simps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Simps مقابل USD هو $ -0.0005791475 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Simps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Simps مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.97%
|30 يوم
|$ -0.0005791475
|-20.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Simps: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-0.97%
-17.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Simps a new category of decentralized social networks that integrate social media features with financial incentives and blockchain technology. It's a fusion of "social" aspects (user interaction, content sharing, etc.) with "finance" (economic systems, rewards, and tokens). Recently, platinum award winning hip hop artist Waka Flocka Flame has become part owner in the platform. Simps is empowering artists, streamers, and content creators to reach their full earning potential.
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