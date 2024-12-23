سعر Shr00m (SHR00M)
سعر Shr00m (SHR00M) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.96K. يتم تحديث سعر SHR00M مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shr00m الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.48K
- تغيير سعر Shr00m خلال اليوم هو +1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 837.54M
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خلال اليوم، كان سعر Shr00m مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shr00m مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shr00m مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shr00m مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.35%
|30 يوم
|$ 0
|-89.41%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shr00m: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.51%
+1.35%
-38.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on Solana in 2024, Shr00m is more than just a cryptocurrency—it's a playful and imaginative project that blends art, storytelling, and community engagement. At the heart of Shr00m is its namesake character, Shr00m, a curious and adventurous little fungus navigating the ups and downs of life with humor and heart. Through captivating art and dynamic animations, Shr00m’s story unfolds, capturing the imagination of fans and collectors alike.
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