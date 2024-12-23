احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHR00M مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHR00M.

سعر Shr00m (SHR00M) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.96K . يتم تحديث سعر SHR00M مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shr00m الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.48K - تغيير سعر Shr00m خلال اليوم هو +1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 837.54M

أداء سعر Shr00m (SHR00M) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shr00m مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shr00m مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shr00m مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shr00m مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.35% 30 يوم $ 0 -89.41% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shr00m (SHR00M)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shr00m: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00310101$ 0.00310101 $ 0.00310101 تغير السعر (1 ساعة) +3.51% تغير السعر (1يوم) +1.35% تغير السعر (7 أيام) -38.98%

معلومات سوق Shr00m (SHR00M)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: