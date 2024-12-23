سعر Shitzu (SHITZU)
سعر Shitzu (SHITZU) المباشر لليوم هو USD 0.00455739. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M. يتم تحديث سعر SHITZU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shitzu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77K
- تغيير سعر Shitzu خلال اليوم هو -1.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 306.24M
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خلال اليوم، كان سعر Shitzu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shitzu مقابل USD هو $ -0.0020189770 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shitzu مقابل USD هو $ +0.0004513206 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shitzu مقابل USD هو $ +0.0026522417396369686 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.98%
|30 يوم
|$ -0.0020189770
|-44.30%
|60 يوم
|$ +0.0004513206
|+9.90%
|90 يوم
|$ +0.0026522417396369686
|+139.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shitzu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.19%
-1.98%
-30.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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