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سعر Shitzu (SHITZU) المباشر لليوم هو USD 0.00455739 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M . يتم تحديث سعر SHITZU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shitzu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77K - تغيير سعر Shitzu خلال اليوم هو -1.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 306.24M

أداء سعر Shitzu (SHITZU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shitzu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shitzu مقابل USD هو $ -0.0020189770 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shitzu مقابل USD هو $ +0.0004513206 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shitzu مقابل USD هو $ +0.0026522417396369686 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.98% 30 يوم $ -0.0020189770 -44.30% 60 يوم $ +0.0004513206 +9.90% 90 يوم $ +0.0026522417396369686 +139.21%

تحليل سعر Shitzu (SHITZU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shitzu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00442728$ 0.00442728 $ 0.00442728 24 ساعة مرتفع $ 0.0046735$ 0.0046735 $ 0.0046735 عالية طوال الوقت $ 0.01005196$ 0.01005196 $ 0.01005196 تغير السعر (1 ساعة) -1.19% تغير السعر (1يوم) -1.98% تغير السعر (7 أيام) -30.94%

معلومات سوق Shitzu (SHITZU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: