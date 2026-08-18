سعر Self Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع Self Chain (SLF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SLF.

يحتل Self Chain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 61,999، مع عرض متداول قدره 167.00M SLF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLF بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.823368، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SLF بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 47.89K.

معلومات سوق Self Chain (SLF)

القيمة السوقية $ 62.00K$ 62.00K $ 62.00K الحجم (24 ساعة) $ 47.89K$ 47.89K $ 47.89K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.74K$ 124.74K $ 124.74K إمداد دورة التداول 167.00M 167.00M 167.00M إجمالي العرض 336,000,000.0 336,000,000.0 336,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Self Chain هي $ 62.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.89K. العرض المتداول لـ SLF يبلغ 167.00M، مع إجمالي عرض 336000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.74K.