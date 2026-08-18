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سعر Self Chain المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SLF هي 61,999 USD. تابع تحديثات أسعار SLF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Self Chain المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SLF هي 61,999 USD. تابع تحديثات أسعار SLF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SLF

معلومات سعر SLF

ما هو SLF

الموقع الرسمي لـ SLF

اقتصاد توكن SLF

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سعر Self Chain (SLF)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SLF إلى USD:

$0.00037125
$0.00037125$0.00037125
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Self Chain (SLF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:39:49 (UTC+8)

سعر Self Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع Self Chain (SLF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SLF.

يحتل Self Chain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 61,999، مع عرض متداول قدره 167.00M SLF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLF بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.823368، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SLF بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 47.89K.

معلومات سوق Self Chain (SLF)

$ 62.00K
$ 62.00K$ 62.00K

$ 47.89K
$ 47.89K$ 47.89K

$ 124.74K
$ 124.74K$ 124.74K

167.00M
167.00M 167.00M

336,000,000.0
336,000,000.0 336,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Self Chain هي $ 62.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.89K. العرض المتداول لـ SLF يبلغ 167.00M، مع إجمالي عرض 336000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.74K.

سجل سعر Self Chain بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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24 ساعة منخفض
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24 ساعة مرتفع

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$ 0.823368
$ 0.823368$ 0.823368

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0.00%

سجل سعر Self Chain (SLF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Self Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Self Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Self Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Self Chain مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 00.00%
60 يوم$ 00.00%
90 يوم----

توقعات أسعار Self Chain

Self Chain (SLF) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SLF في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSelf Chain (SLF) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Self Chain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Self Chain الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SLF للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Self Chain.

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المصدر Self Chain (SLF)

الموقع الرسمي

الفئة :

Account AbstractionInfrastructureIntent

نبذة عن Self Chain

ما القيمة الحية لـ Self Chain اليوم؟

اليوم، يُتداول Self Chain بسعر $، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة --% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب SLF حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها Self Chain اليوم؟

يحمل Self Chain درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها SLF خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.0 و$0.0. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ SLF؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ Self Chain؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Infrastructure,Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Account Abstraction,Intent مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ SLF قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Self Chain

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:39:49 (UTC+8)

تحديثات Self Chain (SLF) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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