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سعر ScPrime (SCP) المباشر لليوم هو USD 0.097708 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.46M . يتم تحديث سعر SCP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ScPrime الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.98K - تغيير سعر ScPrime خلال اليوم هو +3.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 55.83M

أداء سعر ScPrime (SCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ScPrime مقابل USD هو $ +0.0032084 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ScPrime مقابل USD هو $ +0.0037666238 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ScPrime مقابل USD هو $ -0.0239359684 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ScPrime مقابل USD هو $ -0.08447199347745145 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0032084 +3.40% 30 يوم $ +0.0037666238 +3.85% 60 يوم $ -0.0239359684 -24.49% 90 يوم $ -0.08447199347745145 -46.36%

تحليل سعر ScPrime (SCP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ScPrime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.094281$ 0.094281 $ 0.094281 24 ساعة مرتفع $ 0.098085$ 0.098085 $ 0.098085 عالية طوال الوقت $ 3.47$ 3.47 $ 3.47 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +3.40% تغير السعر (7 أيام) -2.92%

معلومات سوق ScPrime (SCP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: