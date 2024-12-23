سعر ScPrime (SCP)
سعر ScPrime (SCP) المباشر لليوم هو USD 0.097708. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.46M. يتم تحديث سعر SCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ScPrime الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.98K
- تغيير سعر ScPrime خلال اليوم هو +3.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 55.83M
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خلال اليوم، كان سعر ScPrime مقابل USD هو $ +0.0032084 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ScPrime مقابل USD هو $ +0.0037666238 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ScPrime مقابل USD هو $ -0.0239359684 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ScPrime مقابل USD هو $ -0.08447199347745145 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0032084
|+3.40%
|30 يوم
|$ +0.0037666238
|+3.85%
|60 يوم
|$ -0.0239359684
|-24.49%
|90 يوم
|$ -0.08447199347745145
|-46.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ScPrime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+3.40%
-2.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first “go to market” with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter.
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