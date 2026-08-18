سعر Scor اليوم

السعر المباشر لمشروع Scor (SCOR) اليوم هو $ 0.01248603، مع تغير بنسبة 1.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SCOR الحالي إلى USD هو $ 0.01248603 لكل SCOR.

يحتل Scor حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,603,080، مع عرض متداول قدره 448.76M SCOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SCOR بين $ 0.0124671 (أدنى) و$ 0.01272801 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03400898، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00606091.

على المدى القصير، تحرك SCOR بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-3.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 793.93.

معلومات سوق Scor (SCOR)

القيمة السوقية $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M الحجم (24 ساعة) $ 793.93$ 793.93 $ 793.93 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 49.94M$ 49.94M $ 49.94M إمداد دورة التداول 448.76M 448.76M 448.76M إجمالي العرض 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Scor هي $ 5.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 793.93. العرض المتداول لـ SCOR يبلغ 448.76M، مع إجمالي عرض 4000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.94M.