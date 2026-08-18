سعر SatLayer اليوم

السعر المباشر لمشروع SatLayer (SLAY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLAY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SLAY.

يحتل SatLayer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 168,847، مع عرض متداول قدره 609.00M SLAY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLAY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.098666، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SLAY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+81.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19.52.

معلومات سوق SatLayer (SLAY)

القيمة السوقية $ 168.85K$ 168.85K $ 168.85K الحجم (24 ساعة) $ 19.52$ 19.52 $ 19.52 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 582.23K$ 582.23K $ 582.23K إمداد دورة التداول 609.00M 609.00M 609.00M إجمالي العرض 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SatLayer هي $ 168.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.52. العرض المتداول لـ SLAY يبلغ 609.00M، مع إجمالي عرض 2100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 582.23K.