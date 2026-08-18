سعر Sabai Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Sabai Protocol (SABAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SABAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SABAI.

يحتل Sabai Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 284,503، مع عرض متداول قدره 557.86M SABAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SABAI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.072849، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SABAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.35.

معلومات سوق Sabai Protocol (SABAI)

القيمة السوقية $ 284.50K$ 284.50K $ 284.50K الحجم (24 ساعة) $ 12.35$ 12.35 $ 12.35 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M إمداد دورة التداول 557.86M 557.86M 557.86M إجمالي العرض 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sabai Protocol هي $ 284.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.35. العرض المتداول لـ SABAI يبلغ 557.86M، مع إجمالي عرض 2650000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.35M.