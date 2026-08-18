سعر rwog اليوم

السعر المباشر لمشروع rwog (RWOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RWOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RWOG.

يحتل rwog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,392.79، مع عرض متداول قدره 1.00B RWOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RWOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RWOG بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و+26.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق rwog (RWOG)

القيمة السوقية $ 18.39K$ 18.39K $ 18.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.39K$ 18.39K $ 18.39K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ rwog هي $ 18.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RWOG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.39K.