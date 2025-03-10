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سعر RONKE (RONKE) المباشر لليوم هو USD 0.00594096 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.13M . يتم تحديث سعر RONKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RONKE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 282.64K - تغيير سعر RONKE خلال اليوم هو -23.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 861.79M

أداء سعر RONKE (RONKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RONKE مقابل USD هو $ -0.001854990788912956 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RONKE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RONKE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RONKE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001854990788912956 -23.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RONKE (RONKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RONKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00552758$ 0.00552758 $ 0.00552758 24 ساعة مرتفع $ 0.00796949$ 0.00796949 $ 0.00796949 عالية طوال الوقت $ 0.00947923$ 0.00947923 $ 0.00947923 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) -23.79% تغير السعر (7 أيام) +32.24%

معلومات سوق RONKE (RONKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: