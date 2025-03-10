سعر RONKE (RONKE)
سعر RONKE (RONKE) المباشر لليوم هو USD 0.00594096. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.13M. يتم تحديث سعر RONKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RONKE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 282.64K
- تغيير سعر RONKE خلال اليوم هو -23.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 861.79M
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خلال اليوم، كان سعر RONKE مقابل USD هو $ -0.001854990788912956 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RONKE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RONKE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RONKE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001854990788912956
|-23.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RONKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
-23.79%
+32.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing.
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