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سعر RioDeFi (RFUEL) المباشر لليوم هو USD 0.00133317 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 299.20K . يتم تحديث سعر RFUEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RioDeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.73 - تغيير سعر RioDeFi خلال اليوم هو +1.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 224.54M

أداء سعر RioDeFi (RFUEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RioDeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RioDeFi مقابل USD هو $ -0.0000172316 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RioDeFi مقابل USD هو $ +0.0002235179 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RioDeFi مقابل USD هو $ -0.000028316070645994 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.96% 30 يوم $ -0.0000172316 -1.29% 60 يوم $ +0.0002235179 +16.77% 90 يوم $ -0.000028316070645994 -2.07%

تحليل سعر RioDeFi (RFUEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RioDeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00107113$ 0.00107113 $ 0.00107113 24 ساعة مرتفع $ 0.0013727$ 0.0013727 $ 0.0013727 عالية طوال الوقت $ 0.260951$ 0.260951 $ 0.260951 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +1.96% تغير السعر (7 أيام) -10.58%

معلومات سوق RioDeFi (RFUEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: