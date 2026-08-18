سعر rekill اليوم

السعر المباشر لمشروع rekill (REKILL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REKILL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل REKILL.

يحتل rekill حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,003، مع عرض متداول قدره 999.59M REKILL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REKILL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك REKILL بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-7.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق rekill (REKILL)

القيمة السوقية $ 21.00K$ 21.00K $ 21.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.00K$ 21.00K $ 21.00K إمداد دورة التداول 999.59M 999.59M 999.59M إجمالي العرض 999,590,226.4420639 999,590,226.4420639 999,590,226.4420639

القيمة السوقية الحالية لـ rekill هي $ 21.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ REKILL يبلغ 999.59M، مع إجمالي عرض 999590226.4420639. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.00K.