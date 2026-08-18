سعر RAMCOIN اليوم

السعر المباشر لمشروع RAMCOIN (RAM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RAM.

يحتل RAMCOIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,034، مع عرض متداول قدره 999.27M RAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RAM بمقدار +0.80% خلال الساعة الماضية و-5.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RAMCOIN (RAM)

القيمة السوقية $ 23.03K$ 23.03K $ 23.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.03K$ 23.03K $ 23.03K إمداد دورة التداول 999.27M 999.27M 999.27M إجمالي العرض 999,269,376.371035 999,269,376.371035 999,269,376.371035

القيمة السوقية الحالية لـ RAMCOIN هي $ 23.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RAM يبلغ 999.27M، مع إجمالي عرض 999269376.371035. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.03K.