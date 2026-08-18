سعر Radar اليوم

السعر المباشر لمشروع Radar (RADAR) اليوم هو $ 0.00336898، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RADAR الحالي إلى USD هو $ 0.00336898 لكل RADAR.

يحتل Radar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 164,881، مع عرض متداول قدره 48.94M RADAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RADAR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.864534، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RADAR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.35.

معلومات سوق Radar (RADAR)

القيمة السوقية $ 164.88K$ 164.88K $ 164.88K الحجم (24 ساعة) $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 286.36K$ 286.36K $ 286.36K إمداد دورة التداول 48.94M 48.94M 48.94M إجمالي العرض 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Radar هي $ 164.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.35. العرض المتداول لـ RADAR يبلغ 48.94M، مع إجمالي عرض 85000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 286.36K.