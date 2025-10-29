معلومات سعر PoolFans (FANS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00001417 24 ساعة مرتفع $ 0.00001812 عالية طوال الوقت $ 0.00001958 أدنى سعر $ 0.00000471 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) -21.71% تغير السعر (7 أيام) +92.67%

سعر PoolFans (FANS) في الوقت الحقيقي هو $0.00001416. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FANS بين أدنى سعر $ 0.00001417 وأعلى سعر $ 0.00001812، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFANS على الإطلاق هو $ 0.00001958، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000471.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FANS -0.98% على مدار الساعة الماضية، -21.71% على مدار 24 ساعة، و +92.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PoolFans (FANS)

القيمة السوقية $ 1.42M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.42M إمداد دورة التداول 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PoolFans هي $ 1.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FANS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.42M.