سعر Pongo اليوم

السعر المباشر لمشروع Pongo (PONGO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PONGO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PONGO.

يحتل Pongo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,848، مع عرض متداول قدره 1.01T PONGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PONGO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PONGO بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pongo (PONGO)

القيمة السوقية $ 42.85K$ 42.85K $ 42.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.85K$ 42.85K $ 42.85K إمداد دورة التداول 1.01T 1.01T 1.01T إجمالي العرض 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pongo هي $ 42.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PONGO يبلغ 1.01T، مع إجمالي عرض 1010101010101.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.85K.