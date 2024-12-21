سعر Polinate (POLI)
سعر Polinate (POLI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 134.73K. يتم تحديث سعر POLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polinate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.14
- تغيير سعر Polinate خلال اليوم هو +8.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 232.71M
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خلال اليوم، كان سعر Polinate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polinate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polinate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polinate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.21%
|30 يوم
|$ 0
|-11.57%
|60 يوم
|$ 0
|+14.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polinate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+8.21%
-2.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn’t matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit.
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