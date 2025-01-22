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سعر PixelRealm (NFTB) المباشر لليوم هو USD 0.00187563 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر NFTB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PixelRealm الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.47K - تغيير سعر PixelRealm خلال اليوم هو -1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 696.87M

أداء سعر PixelRealm (NFTB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PixelRealm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PixelRealm مقابل USD هو $ -0.0006548649 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PixelRealm مقابل USD هو $ -0.0001989171 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PixelRealm مقابل USD هو $ -0.0004593814668252674 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.40% 30 يوم $ -0.0006548649 -34.91% 60 يوم $ -0.0001989171 -10.60% 90 يوم $ -0.0004593814668252674 -19.67%

تحليل سعر PixelRealm (NFTB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PixelRealm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00186211$ 0.00186211 $ 0.00186211 24 ساعة مرتفع $ 0.00198903$ 0.00198903 $ 0.00198903 عالية طوال الوقت $ 0.62758$ 0.62758 $ 0.62758 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) -18.91%

معلومات سوق PixelRealm (NFTB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: