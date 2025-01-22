سعر PixelRealm (NFTB)
سعر PixelRealm (NFTB) المباشر لليوم هو USD 0.00187563. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر NFTB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PixelRealm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.47K
- تغيير سعر PixelRealm خلال اليوم هو -1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 696.87M
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خلال اليوم، كان سعر PixelRealm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PixelRealm مقابل USD هو $ -0.0006548649 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PixelRealm مقابل USD هو $ -0.0001989171 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PixelRealm مقابل USD هو $ -0.0004593814668252674 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.40%
|30 يوم
|$ -0.0006548649
|-34.91%
|60 يوم
|$ -0.0001989171
|-10.60%
|90 يوم
|$ -0.0004593814668252674
|-19.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PixelRealm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-1.40%
-18.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.
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