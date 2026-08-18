سعر Pitch اليوم

السعر المباشر لمشروع Pitch (PITCH) اليوم هو $ 0.227288، مع تغير بنسبة 1.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PITCH الحالي إلى USD هو $ 0.227288 لكل PITCH.

يحتل Pitch حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 212,729، مع عرض متداول قدره 935.95K PITCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PITCH بين $ 0.22368 (أدنى) و$ 0.227445 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.59، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.217811.

على المدى القصير، تحرك PITCH بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و+1.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 362.68K.

معلومات سوق Pitch (PITCH)

القيمة السوقية $ 212.73K$ 212.73K $ 212.73K الحجم (24 ساعة) $ 362.68K$ 362.68K $ 362.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 212.73K$ 212.73K $ 212.73K إمداد دورة التداول 935.95K 935.95K 935.95K إجمالي العرض 935,950.2105804858 935,950.2105804858 935,950.2105804858

القيمة السوقية الحالية لـ Pitch هي $ 212.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 362.68K. العرض المتداول لـ PITCH يبلغ 935.95K، مع إجمالي عرض 935950.2105804858. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 212.73K.