توكنوميكس Edge (EDGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Edge (EDGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Edge (EDGE) Definitive هي منصة تداول متطورة للتوكن على السلسلة، تُتيح تداول الأصول عبر السلسلة بمجموعة كاملة من أنواع الطلبات، بما في ذلك طلبات السوق، وطلبات الحد، وطلبات وقف الخسارة، وطلبات متوسط ​​السعر المرجح زمنيًا (TWAP). بفضل تقنية التوجيه الذكية، تجمع Definitive السيولة عبر أكثر من 100 بورصة لامركزية (DEXs) ومجموعات تداول لضمان أفضل الأسعار وأعلى العوائد للمستخدمين. Definitive، التي أسسها رؤساء تداول سابقون في Coinbase، وبدعم من مستثمرين من الدرجة الأولى في هذا المجال، تقدم مزايا حصرية للمنصة من خلال توكن $EDGE، الذي يفتح ميزات مميزة عند التخزين. الموقع الرسمي: https://www.definitive.fi الوثيقة البيضاء: https://docs.definitive.fi مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110 اشتر EDGE الآن!

توكنوميكس Edge (EDGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Edge (EDGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 31.37M $ 31.37M $ 31.37M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 154.53M $ 154.53M $ 154.53M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.24177 $ 0.24177 $ 0.24177 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 السعر الحالي: $ 0.15453 $ 0.15453 $ 0.15453 معرفة المزيد عن سعر Edge (EDGE)

توكنوميكس Edge (EDGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Edge (EDGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EDGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EDGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EDGE، استكشف السعر المباشر لتوكن EDGE!

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