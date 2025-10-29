معلومات سعر PickleVault (PICKLE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00132951 $ 0.00132951 $ 0.00132951 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00132951$ 0.00132951 $ 0.00132951 عالية طوال الوقت $ 0.00814848$ 0.00814848 $ 0.00814848 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +20.88% تغير السعر (7 أيام) -39.71% تغير السعر (7 أيام) -39.71%

سعر PickleVault (PICKLE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PICKLE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00132951، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPICKLE على الإطلاق هو $ 0.00814848، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PICKLE +0.31% على مدار الساعة الماضية، +20.88% على مدار 24 ساعة، و -39.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PickleVault (PICKLE)

القيمة السوقية $ 378.80K$ 378.80K $ 378.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 378.80K$ 378.80K $ 378.80K إمداد دورة التداول 410.00M 410.00M 410.00M إجمالي العرض 409,997,713.763161 409,997,713.763161 409,997,713.763161

القيمة السوقية الحالية لـ PickleVault هي $ 378.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PICKLE يبلغ 410.00M، مع إجمالي عرض 409997713.763161. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 378.80K.