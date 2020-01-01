توكنوميكس TEH EPIK DUCK (EPIK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TEH EPIK DUCK (EPIK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TEH EPIK DUCK (EPIK) Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago. الموقع الرسمي: https://epikduckcoin.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/3BgwJ8b7b9hHX4sgfZ2KJhv9496CoVfsMK2YePevsBRw اشتر EPIK الآن!

توكنوميكس TEH EPIK DUCK (EPIK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TEH EPIK DUCK (EPIK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.043943 $ 0.043943 $ 0.043943 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 السعر الحالي: $ 0.005524 $ 0.005524 $ 0.005524 معرفة المزيد عن سعر TEH EPIK DUCK (EPIK)

توكنوميكس TEH EPIK DUCK (EPIK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TEH EPIK DUCK (EPIK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EPIK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EPIK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EPIK، استكشف السعر المباشر لتوكن EPIK!

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