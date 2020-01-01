توكنوميكس TEH EPIK DUCK (EPIK)
معلومات TEH EPIK DUCK (EPIK)
Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.
توكنوميكس TEH EPIK DUCK (EPIK) وتحليل الأسعار
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توكنوميكس TEH EPIK DUCK (EPIK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس TEH EPIK DUCK (EPIK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن EPIK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EPIK التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EPIK، استكشف السعر المباشر لتوكن EPIK!
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شراء TEH EPIK DUCK (EPIK)
المبلغ
1 EPIK = 0.005524 USD