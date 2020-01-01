توكنوميكس NUTX Chain (NUTX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NUTX Chain (NUTX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NUTX Chain (NUTX) باعتبارها أول حل من الطبقة الثانية ضمن النظام البيئي، تُعيد NUTX تعريف نموذج اقتصاد الميم من خلال إطار عملها "التشغيل البيني متعدد السلاسل + معاملات خالية من الغاز". وانطلاقًا من كونها مجرد توكن، تهدف NUTX إلى بناء محرك ثروة Web3 يدمج تقنيات التمويل اللامركزي (DeFi) وتكنولوجيا الألعاب (GameFi) والذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات السلاسل العابرة. وتدفع استراتيجيتها للتوسع العالمي، بما في ذلك "مبادرة 100 مدينة عالمية" وبرامج تطوير النظام البيئي مثل الهاكاثونات، إلى تبنيها بشكل ملموس في العالم الحقيقي. الموقع الرسمي: https://nutx.ai/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/drive/folders/1E8ZCkyKQpxA1DOlupZr-2gAzkga3PIlW?usp=sharing مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/28HjD7NbagvuNcUUtHJ9673YWPHsEL8x4B44ksJqsLdN اشتر NUTX الآن!

توكنوميكس NUTX Chain (NUTX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NUTX Chain (NUTX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.000000019572 $ 0.000000019572 $ 0.000000019572 معرفة المزيد عن سعر NUTX Chain (NUTX)

توكنوميكس NUTX Chain (NUTX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NUTX Chain (NUTX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NUTX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NUTX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NUTX، استكشف السعر المباشر لتوكن NUTX!

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