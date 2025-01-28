سعر Perpex (PERPX)
سعر Perpex (PERPX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PERPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Perpex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K
- تغيير سعر Perpex خلال اليوم هو +1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Perpex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Perpex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Perpex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Perpex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.07%
|30 يوم
|$ 0
|-32.35%
|60 يوم
|$ 0
|-7.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Perpex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
+1.07%
-8.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Perpex is the future of decentralized perpetual futures trading, offering unparalleled features and user experience for seasoned traders to navigate fast-paced markets. Customizable strategies with bulk limit orders, visual tools, and more.
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