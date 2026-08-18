سعر Pell Network Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Pell Network Token (PELL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PELL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PELL.

يحتل Pell Network Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 56,157، مع عرض متداول قدره 336.00M PELL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PELL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02488985، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PELL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 100.05.

معلومات سوق Pell Network Token (PELL)

القيمة السوقية $ 56.16K$ 56.16K $ 56.16K الحجم (24 ساعة) $ 100.05$ 100.05 $ 100.05 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 350.98K$ 350.98K $ 350.98K إمداد دورة التداول 336.00M 336.00M 336.00M إجمالي العرض 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pell Network Token هي $ 56.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 100.05. العرض المتداول لـ PELL يبلغ 336.00M، مع إجمالي عرض 2100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 350.98K.