سعر Pegaxy (PGX)
سعر Pegaxy (PGX) المباشر لليوم هو USD 0.00435278. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M. يتم تحديث سعر PGX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pegaxy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K
- تغيير سعر Pegaxy خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 433.71M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PGX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PGX.
خلال اليوم، كان سعر Pegaxy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pegaxy مقابل USD هو $ -0.0005885219 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pegaxy مقابل USD هو $ -0.0001887953 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pegaxy مقابل USD هو $ +0.000090400637919393 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ -0.0005885219
|-13.52%
|60 يوم
|$ -0.0001887953
|-4.33%
|90 يوم
|$ +0.000090400637919393
|+2.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pegaxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.96%
-0.41%
-13.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PGX إلى AUD
A$0.0069209202
|1 PGX إلى GBP
￡0.0034386962
|1 PGX إلى EUR
€0.004135141
|1 PGX إلى USD
$0.00435278
|1 PGX إلى MYR
RM0.0195439822
|1 PGX إلى TRY
₺0.153217856
|1 PGX إلى JPY
¥0.6810794866
|1 PGX إلى RUB
₽0.4473352006
|1 PGX إلى INR
₹0.369768661
|1 PGX إلى IDR
Rp70.2061192034
|1 PGX إلى PHP
₱0.255725825
|1 PGX إلى EGP
￡E.0.2214694464
|1 PGX إلى BRL
R$0.0264649024
|1 PGX إلى CAD
C$0.0062244754
|1 PGX إلى BDT
৳0.5180243478
|1 PGX إلى NGN
₦6.7380163844
|1 PGX إلى UAH
₴0.1818156206
|1 PGX إلى VES
Bs0.22199178
|1 PGX إلى PKR
Rs1.2067211994
|1 PGX إلى KZT
₸2.2765474678
|1 PGX إلى THB
฿0.1491697706
|1 PGX إلى TWD
NT$0.1418571002
|1 PGX إلى CHF
Fr0.0038739742
|1 PGX إلى HKD
HK$0.0338211006
|1 PGX إلى MAD
.د.م0.0436148556