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سعر Pegaxy (PGX) المباشر لليوم هو USD 0.00435278 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M . يتم تحديث سعر PGX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pegaxy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K - تغيير سعر Pegaxy خلال اليوم هو -0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 433.71M

أداء سعر Pegaxy (PGX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pegaxy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pegaxy مقابل USD هو $ -0.0005885219 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pegaxy مقابل USD هو $ -0.0001887953 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pegaxy مقابل USD هو $ +0.000090400637919393 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.41% 30 يوم $ -0.0005885219 -13.52% 60 يوم $ -0.0001887953 -4.33% 90 يوم $ +0.000090400637919393 +2.12%

تحليل سعر Pegaxy (PGX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pegaxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00432195$ 0.00432195 $ 0.00432195 24 ساعة مرتفع $ 0.00449519$ 0.00449519 $ 0.00449519 عالية طوال الوقت $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 تغير السعر (1 ساعة) -0.96% تغير السعر (1يوم) -0.41% تغير السعر (7 أيام) -13.03%

معلومات سوق Pegaxy (PGX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: