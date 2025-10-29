معلومات سعر PathOS (PATHOS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.17% تغير السعر (7 أيام) +11.12% تغير السعر (7 أيام) +11.12%

سعر PathOS (PATHOS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PATHOS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPATHOS على الإطلاق هو $ 0.00473122، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PATHOS -- على مدار الساعة الماضية، -3.17% على مدار 24 ساعة، و +11.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PathOS (PATHOS)

القيمة السوقية $ 12.21K$ 12.21K $ 12.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.21K$ 12.21K $ 12.21K إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PathOS هي $ 12.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PATHOS يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.21K.