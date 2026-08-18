سعر Paradex اليوم

السعر المباشر لمشروع Paradex (DIME) اليوم هو $ 0.01196941، مع تغير بنسبة 8.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DIME الحالي إلى USD هو $ 0.01196941 لكل DIME.

يحتل Paradex حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,996,505، مع عرض متداول قدره 221.53M DIME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DIME بين $ 0.01055919 (أدنى) و$ 0.01248349 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.07219، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00759918.

على المدى القصير، تحرك DIME بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+13.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.11K.

معلومات سوق Paradex (DIME)

القيمة السوقية $ 8.00M$ 8.00M $ 8.00M الحجم (24 ساعة) $ 3.11K$ 3.11K $ 3.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.97M$ 11.97M $ 11.97M إمداد دورة التداول 221.53M 221.53M 221.53M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Paradex هي $ 8.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.11K. العرض المتداول لـ DIME يبلغ 221.53M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.97M.