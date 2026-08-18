سعر OWB اليوم

السعر المباشر لمشروع OWB (OWB) اليوم هو $ 0.01282331، مع تغير بنسبة 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OWB الحالي إلى USD هو $ 0.01282331 لكل OWB.

يحتل OWB حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,688,064، مع عرض متداول قدره 142.50M OWB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OWB بين $ 0.01197832 (أدنى) و$ 0.01310096 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.152134، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01033012.

على المدى القصير، تحرك OWB بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و-1.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.63K.

معلومات سوق OWB (OWB)

القيمة السوقية $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M الحجم (24 ساعة) $ 54.63K$ 54.63K $ 54.63K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.82M$ 12.82M $ 12.82M إمداد دورة التداول 142.50M 142.50M 142.50M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OWB هي $ 4.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.63K. العرض المتداول لـ OWB يبلغ 142.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.82M.