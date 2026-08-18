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سعر OWB المباشر اليوم هو 0.01282331 USD. القيمة السوقية لـ OWB هي 4,688,064 USD. تابع تحديثات أسعار OWB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر OWB المباشر اليوم هو 0.01282331 USD. القيمة السوقية لـ OWB هي 4,688,064 USD. تابع تحديثات أسعار OWB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن OWB

معلومات سعر OWB

ما هو OWB

الموقع الرسمي لـ OWB

اقتصاد توكن OWB

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سعر OWB (OWB)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 OWB إلى USD:

$0.01282331
$0.01282331$0.01282331
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار OWB (OWB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:14:53 (UTC+8)

سعر OWB اليوم

السعر المباشر لمشروع OWB (OWB) اليوم هو $ 0.01282331، مع تغير بنسبة 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OWB الحالي إلى USD هو $ 0.01282331 لكل OWB.

يحتل OWB حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,688,064، مع عرض متداول قدره 142.50M OWB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OWB بين $ 0.01197832 (أدنى) و$ 0.01310096 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.152134، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01033012.

على المدى القصير، تحرك OWB بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و-1.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.63K.

معلومات سوق OWB (OWB)

$ 4.69M
$ 4.69M$ 4.69M

$ 54.63K
$ 54.63K$ 54.63K

$ 12.82M
$ 12.82M$ 12.82M

142.50M
142.50M 142.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OWB هي $ 4.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.63K. العرض المتداول لـ OWB يبلغ 142.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.82M.

سجل سعر OWB بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01197832
$ 0.01197832$ 0.01197832
24 ساعة منخفض
$ 0.01310096
$ 0.01310096$ 0.01310096
24 ساعة مرتفع

$ 0.01197832
$ 0.01197832$ 0.01197832

$ 0.01310096
$ 0.01310096$ 0.01310096

$ 0.152134
$ 0.152134$ 0.152134

$ 0.01033012
$ 0.01033012$ 0.01033012

-0.24%

-0.15%

-1.27%

-1.27%

سجل سعر OWB (OWB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OWB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OWB مقابل USD هو $ -0.0045375679 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OWB مقابل USD هو $ -0.0042469199 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OWB مقابل USD هو $ +0.000000002053043744 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.15%
30 يوم$ -0.0045375679-35.38%
60 يوم$ -0.0042469199-33.11%
90 يوم$ +0.000000002053043744+0.00%

توقعات أسعار OWB

OWB (OWB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OWB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرOWB (OWB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر OWB نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر OWB الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار OWB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار OWB.

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نبذة عن OWB

ما القيمة الحية لـ OWB اليوم؟

اليوم، يُتداول OWB بسعر $0.01282331، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة -0.15% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب OWB حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها OWB اليوم؟

يحمل OWB درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها OWB خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.01197832 و$0.01310096. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ OWB؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ OWB؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Base Native مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ OWB قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول OWB

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:14:53 (UTC+8)

تحديثات OWB (OWB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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