معلومات سعر ORYNTH (ORY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.40% تغير السعر (1يوم) -8.58% تغير السعر (7 أيام) -14.84% تغير السعر (7 أيام) -14.84%

سعر ORYNTH (ORY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ORY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـORY على الإطلاق هو $ 0.00368344، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ORY +1.40% على مدار الساعة الماضية، -8.58% على مدار 24 ساعة، و -14.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ORYNTH (ORY)

القيمة السوقية $ 806.76K$ 806.76K $ 806.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 806.76K$ 806.76K $ 806.76K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,923,733.308684 999,923,733.308684 999,923,733.308684

القيمة السوقية الحالية لـ ORYNTH هي $ 806.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORY يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999923733.308684. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 806.76K.