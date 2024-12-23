سعر Orion (ORN)
سعر Orion (ORN) المباشر لليوم هو USD 1.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.18M. يتم تحديث سعر ORN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.04K
- تغيير سعر Orion خلال اليوم هو -2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.43M
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خلال اليوم، كان سعر Orion مقابل USD هو $ -0.043739441540931 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orion مقابل USD هو $ +0.3170910000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orion مقابل USD هو $ +0.4015437200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orion مقابل USD هو $ +0.2644890439084895 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.043739441540931
|-2.80%
|30 يوم
|$ +0.3170910000
|+20.86%
|60 يوم
|$ +0.4015437200
|+26.42%
|90 يوم
|$ +0.2644890439084895
|+21.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-2.80%
-23.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Orion is a DeFi platform providing B2B + B2C solutions for liquidity. It aims to solve the the largest problems in DeFi by aggregating the liquidity of the entire crypto market into one decentralized platform – pulling from every major centralized exchange, decentralized exchange, and swapping pool.
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