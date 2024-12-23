احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OPUS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OPUS.

سعر Opus (OPUS) المباشر لليوم هو USD 0.0127037 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.71M . يتم تحديث سعر OPUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Opus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.73M - تغيير سعر Opus خلال اليوم هو +22.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Opus (OPUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Opus مقابل USD هو $ +0.00231455 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Opus مقابل USD هو $ -0.0024232129 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Opus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Opus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00231455 +22.28% 30 يوم $ -0.0024232129 -19.07% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Opus (OPUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Opus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00950724$ 0.00950724 $ 0.00950724 24 ساعة مرتفع $ 0.01342018$ 0.01342018 $ 0.01342018 عالية طوال الوقت $ 0.084014$ 0.084014 $ 0.084014 تغير السعر (1 ساعة) -3.74% تغير السعر (1يوم) +22.28% تغير السعر (7 أيام) -50.43%

معلومات سوق Opus (OPUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: