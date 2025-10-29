معلومات سعر Open Source (OS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00133313 $ 0.00133313 $ 0.00133313 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00133313$ 0.00133313 $ 0.00133313 عالية طوال الوقت $ 0.04628724$ 0.04628724 $ 0.04628724 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -28.81% تغير السعر (7 أيام) -56.46% تغير السعر (7 أيام) -56.46%

سعر Open Source (OS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00133313، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOS على الإطلاق هو $ 0.04628724، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OS -0.26% على مدار الساعة الماضية، -28.81% على مدار 24 ساعة، و -56.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Open Source (OS)

القيمة السوقية $ 93.87K$ 93.87K $ 93.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 93.87K$ 93.87K $ 93.87K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Open Source هي $ 93.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OS يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 93.87K.