سعر OPCAT (OPCAT)
سعر OPCAT (OPCAT) المباشر لليوم هو USD 0.581542. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.20M. يتم تحديث سعر OPCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OPCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.44K
- تغيير سعر OPCAT خلال اليوم هو +2.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر OPCAT مقابل USD هو $ +0.01556355 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OPCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OPCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OPCAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01556355
|+2.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OPCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
+2.75%
-16.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.
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