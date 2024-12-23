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سعر OPCAT (OPCAT) المباشر لليوم هو USD 0.581542 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.20M . يتم تحديث سعر OPCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OPCAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.44K - تغيير سعر OPCAT خلال اليوم هو +2.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر OPCAT (OPCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OPCAT مقابل USD هو $ +0.01556355 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OPCAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OPCAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OPCAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01556355 +2.75% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OPCAT (OPCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OPCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.55997$ 0.55997 $ 0.55997 24 ساعة مرتفع $ 0.595969$ 0.595969 $ 0.595969 عالية طوال الوقت $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) +2.75% تغير السعر (7 أيام) -16.83%

معلومات سوق OPCAT (OPCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: