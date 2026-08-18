سعر oooo اليوم

السعر المباشر لمشروع oooo (OOOO) اليوم هو $ 0.00699463، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OOOO الحالي إلى USD هو $ 0.00699463 لكل OOOO.

يحتل oooo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,514,726، مع عرض متداول قدره 216.56M OOOO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OOOO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.053961، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OOOO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.71.

معلومات سوق oooo (OOOO)

القيمة السوقية $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M الحجم (24 ساعة) $ 10.71$ 10.71 $ 10.71 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M إمداد دورة التداول 216.56M 216.56M 216.56M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ oooo هي $ 1.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.71. العرض المتداول لـ OOOO يبلغ 216.56M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.99M.