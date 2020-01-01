توكنوميكس Only Possible On Solana (OPOS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Only Possible On Solana (OPOS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Only Possible On Solana (OPOS) Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. الموقع الرسمي: https://opos-sol.netlify.app/ اشتر OPOS الآن!

توكنوميكس Only Possible On Solana (OPOS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Only Possible On Solana (OPOS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 202.25K $ 202.25K $ 202.25K إجمالي العرض: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K العرض المتداول: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 202.25K $ 202.25K $ 202.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.29 $ 5.29 $ 5.29 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.101511 $ 0.101511 $ 0.101511 السعر الحالي: $ 0.260802 $ 0.260802 $ 0.260802 معرفة المزيد عن سعر Only Possible On Solana (OPOS)

توكنوميكس Only Possible On Solana (OPOS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Only Possible On Solana (OPOS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OPOS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OPOS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OPOS، استكشف السعر المباشر لتوكن OPOS!

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