مشروع BNBird هي منصة مبتكرة لتجميع توكن NFT-Fi، مبني على سلسلة BNB، مصممة لتوفير قيمة جديدة لهواة جمع العملات الرقمية ومحبي التمويل اللامركزي. هنا، تلتقي مقتنيات NFT مع التمويل اللامركزي - خزن، أقرض، أو استخدم رموزك في NFT للحصول على مكافآت وفرص جديدة، كل ذلك في نظام بيئي واحد سهل الاستخدام وممتع. مع BNBird، يمكنك استكشاف وتداول العديد من أسواق NFT، واكتشاف توكن نادرة، والعثور على أصول فريدة دون مغادرة المنصة. بل يمكن لرموزك في NFT أن تعمل من أجلك - أضفها إلى أحواض السيولة، واكسب حوافز، وعزز تداولها عبر السلسلة. كل شيء يعتمد على المجتمع: انضم إلى الفعاليات، وساهم في تطوير الترقيات، وشارك في بناء المستقبل مع محبي الطيور وبناة التمويل اللامركزي. بصفتها أول منصة لتجميع رموز NFT-Fi على سلسلة BNB، تُمكّنك BNBird من إطلاق العنان لإمكانات رموزك NFT الكاملة، والمساعدة في تطوير الفصل التالي من عالم الطيور على شبكة Web3 اجمع، العب، اربح - وحلّق مع المجموعة!