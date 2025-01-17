سعر Only Possible On Solana (OPOS)
سعر Only Possible On Solana (OPOS) المباشر لليوم هو USD 0.255788. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Only Possible On Solana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 316.84
- تغيير سعر Only Possible On Solana خلال اليوم هو +2.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Only Possible On Solana مقابل USD هو $ +0.0055086 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Only Possible On Solana مقابل USD هو $ -0.0256876377 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Only Possible On Solana مقابل USD هو $ -0.1895081111 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Only Possible On Solana مقابل USD هو $ -0.1355136008018751 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0055086
|+2.20%
|30 يوم
|$ -0.0256876377
|-10.04%
|60 يوم
|$ -0.1895081111
|-74.08%
|90 يوم
|$ -0.1355136008018751
|-34.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Only Possible On Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.20%
+10.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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