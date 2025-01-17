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سعر Only Possible On Solana (OPOS) المباشر لليوم هو USD 0.255788 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OPOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Only Possible On Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 316.84 - تغيير سعر Only Possible On Solana خلال اليوم هو +2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Only Possible On Solana (OPOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Only Possible On Solana مقابل USD هو $ +0.0055086 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Only Possible On Solana مقابل USD هو $ -0.0256876377 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Only Possible On Solana مقابل USD هو $ -0.1895081111 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Only Possible On Solana مقابل USD هو $ -0.1355136008018751 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0055086 +2.20% 30 يوم $ -0.0256876377 -10.04% 60 يوم $ -0.1895081111 -74.08% 90 يوم $ -0.1355136008018751 -34.63%

تحليل سعر Only Possible On Solana (OPOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Only Possible On Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.246913$ 0.246913 $ 0.246913 24 ساعة مرتفع $ 0.258328$ 0.258328 $ 0.258328 عالية طوال الوقت $ 5.29$ 5.29 $ 5.29 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.20% تغير السعر (7 أيام) +10.15%

معلومات سوق Only Possible On Solana (OPOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: