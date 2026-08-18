سعر OmniCat اليوم

السعر المباشر لمشروع OmniCat (OMNI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OMNI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OMNI.

يحتل OmniCat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 218,562، مع عرض متداول قدره 45.51B OMNI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OMNI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0045811، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OMNI بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-0.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق OmniCat (OMNI)

القيمة السوقية $ 218.56K$ 218.56K $ 218.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 218.56K$ 218.56K $ 218.56K إمداد دورة التداول 45.51B 45.51B 45.51B إجمالي العرض 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622

القيمة السوقية الحالية لـ OmniCat هي $ 218.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OMNI يبلغ 45.51B، مع إجمالي عرض 45505187737.38622. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 218.56K.